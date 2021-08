Morreu o ator Ed Asner, este domingo, 29 de agosto. Tinha 91 anos. Uma notícia que foi confirmada pela família.

"Lamentamos dizer que o nosso querido patriarca morreu esta manhã, pacificamente. As palavras não podem expressar a tristeza que sentimos. Com um beijo na sua cabeça. Boa noite pai. Nós amamos-te", pode ler-se numa publicação que fizeram na página de Twitter do artista.

Ed Asner morreu de causas naturais em sua casa, em Tarzana, de acordo com o Hollywood Reporter.

O ator contou com vários trabalhos durante a sua longa carreira no mundo da representação, tendo vencido sete Emmys. Vários prémios chegaram com a sua interpretação do chefe de redação Lou Grant, em 'The Mary Tyler Moore Show', tendo também sido reconhecido pelo trabalho em 'Rich Man, Poor Man' e 'Roots'.

Um dos muitos trabalhos de sucesso foi também no filme de animação 'UP', onde deu voz ao viúvo Carl Fredericksen.

