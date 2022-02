Morreu David Brenner, famoso editor de filmes e grandes produções de Hollywood. Tinha 59 anos.

A notícia foi confirmada pela sua esposa, Amber, que em declarações ao The Hollywood Reporter revelou que o lendário editor faleceu em sua casa, em West Hollywood, na tarde de quinta-feira.

David Brenner trabalhou em vários filmes de grande sucesso, incluindo 'Liga da Justiça', de Zack Snyder, e ganhou o Óscar de Melhor Montagem em 1990 pelo seu trabalho em 'Born On the Fourth of July', de Oliver Stone.

A American Cinema Editors, associação da qual Brenner era membro, criou uma página no GoFundMe para que os fãs façam as suas doações com o objetivo de ajudar a família, a mulher e os três filhos, Anna, Haider e Sasha, após esta perda repentina. Em poucas horas, o apelo já conseguiu cerca de 40 mil euros.

