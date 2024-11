Morreu Colin Petersen, o primeiro baterista dos Bee Gees. Tinha 78 anos.

A notícia foi confirmada num comunicado publicado pela página de Facebook Best of Bee Gees.

"É com profundo pesar que anunciamos a morte do nosso querido amigo Colin 'Smiley' Petersen, que enriqueceu as nossas vidas e uniu o nosso grupo com amor, cuidado e respeito", pode ler-se num texto partilhado na segunda-feira, 18 de novembro.

O artista, cuja causa da morte permanece por apurar, deixa a sua esposa, Joanne, e dois filhos, Ben e Jaime.

