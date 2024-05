Morreu o músico Charlie Colin, um dos membros fundadores da banda Train. Tinha 58 anos.

De acordo com o TMZ, a mãe do artista contou que o filho morreu depois de ter escorregado e caído no chuveiro enquanto tomava conta da casa de uns amigos em Bruxelas. Mas não está claro exatamente quando é que caiu.

O TMZ relata ainda que Charlie Colin foi encontrado pelos amigos quando regressaram a casa de uma viagem de cerca de cinco dias.

Colin foi um dos membros originais dos Train, inicialmente formado por Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood e Jimmy Stafford, e contribuiu para os três primeiros álbuns de estúdio do grupo, desde o estreante 'Train' (1999) até 'My Private Nation' (2003), passando por 'Drops of Jupiter' (2001).

Com o sucesso 'Tell Me', do segundo álbum, o grupo entrou nos 'tops' da Billboard e conquistou dois prémios Grammy: melhor canção de rock e melhor arranjo instrumental com vocalistas.

O músico, natural de Newport Beach (Califórnia) e até agora diretor musical do Festival de Cinema daquela cidade, estudou na prestigiada Berklee School of Music, especializando-se em guitarra e composição de jazz.

Mais tarde, mudou-se para Los Angeles e juntou-se a uma banda com Hotchkiss, que conheceu em Berklee.

Depois, juntamente com Stafford, fundaram o grupo The Apostles, que os levou a tocar internacionalmente e a regressar aos EUA em 1996, para criar definitivamente os Train.

Juntamente com Train, Colin fez uma digressão mundial e alcançou grande sucesso antes de deixar a banda em 2003, devido a problemas de dependência de drogas.

Mais recentemente, Colin tocou com bandas de hard rock como Slipknot e Puddle of Mudd, e reuniu-se com Hotchkiss em 2015, para formar a banda Painbirds com Tom Luce.

[Notícia atualizada às 23h22]