Morreu esta segunda-feira, 23 de março, o guitarrista Carlos Gonçalves. Tinha 82 anos. Uma notícia que levou Raquel Tavares a recorrer à sua página do Instagram para prestar uma homenagem ao artista que trabalhou com Amália Rodrigues.

"Ele olhava-me atento e ía dizendo: - 'Vá! Tu chegas lá! Não sejas preguiçosa' - Queria sempre subir-me os tons... E eu, ainda que com muitos nervos e a achar que estava a soar muito mal, lá punha a vergonha de lado e cantava. Afinal, era o Sr. Carlos Gonçalves e eu nunca o questionaria. Não se questionam os mestres. Obrigada por tanto... querido Carlos", escreveu a figura pública na legenda da fotografia antiga que partilhou na rede social.

Recorde-se que Raquel Tavares está neste momento afastada do fado e tem-se dedicado a outros projetos no pequeno ecrã. A artista assumiu recentemente o papel de Maria Botelho Moniz no programa 'Olhó Baião' como apresentadora de exteriores.

