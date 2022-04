Morreu a atriz Silvia Gambino, aos 57 anos, segundo confirmou o ex-marido, Alberto Closas, como relata o El Mundo.

Numa publicação que fez no Instagram, Alberto Closas escreveu: "Adeus, Silvia. [...] Partiste tão jovem, a vida não é justa e o cancro pode ter vencido a batalha, mas não tirou o teu sorriso. Descansa em paz, Silvia Gambino. Ficarás para sempre na minha memória e no meu coração. Até sempre".

A artista ficou mais conhecida com série televisiva 'Escenas de Matrimonio' ('Cenas do Casamento').

Nasceu em Palermo, Itália, em 1965, mas foi em Espanha que fez carreira. Começou o seu percurso no mundo da representação aos 17 anos, no teatro, e fez vários trabalhos na comédia, tendo sido também estrela de revista. No cinema estreou-se em 1981, em 'Todos al suelo', de Mariano Ozores.

