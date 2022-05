Um representante confirmou a morte de Lil Keed ao New York Times no sábado, como cita o Page Six. Uma notícia que chegou horas antes de um espetáculo que tinha agendado num festival de música em Charlotte, Carolina do Norte.

O artista tinha 24 anos e partiu na sexta-feira, em Los Angeles. A causa da morte não foi revelada até ao momento.

O irmão de Lil Keed, o rapper Lil Gotit, também confirmou a notícia numa publicação que fez no Instagram.

"Não acredito que te vi morrer hoje, irmão", escreveu, de coração partido.

