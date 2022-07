Morreu Linda, mulher do baterista dos Aerosmith Joey Kramer. O representante do músico confirmou a notícia e adiantou que a esposa do artista partiu no dia 22 de junho aos 55 anos. Até à data, a causa da morte não foi revelada.

Linda casou-se com "o amor da sua vida", Joey, em outubro de 2009. "A Linda amava o Joey e o seu bem-estar e felicidade eram a sua principal prioridade", pode ler-se no obituário a que a People teve acesso.

Linda deixa o marido, os pais, três irmãs, meio-irmãos, o enteado Jesse e muitas sobrinhas e sobrinhos.

Na véspera da sua morte, a 21 de junho, deixou uma mensagem nas redes sociais onde assinalou o aniversário do marido. Joey Kramer completou 72 anos nesse dia.

"Desejo um feliz aniversário ao amor da minha vida!! És o homem mais incrível com o maior coração que conheço. Amo-te, meu doce rapaz", escreveu.

Leia Também: Steven Tyler, dos Aerosmith, deixa clínica de reabilitação