Steven Tyler, vocalista dos Aerosmith, deixou a clínica de reabilitação após um tratamento bem-sucedido, e os que estão à sua volta estão felizes com o progresso que fez.

Fontes próximas do artista contam ao TMZ que este saiu da clínica no início desta semana e, na verdade, ficou mais do que os 30 dias que estavam inicialmente previstos.

Além disso, destacam que o cantor está totalmente limpo e sóbrio, "incrivelmente bem" e com boa aparência física.

Agora, Steven Tyler, dizem, é realista e entende que continua a batalhar contra um problema que tem lutado ao longo da vida e reconhece o seu vício. Por isso, estão confiantes que permaneça sóbrio.

Leia Também: Steven Tyler dos Aerosmith em reabilitação após recaída em drogas