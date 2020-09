Morreu a famosa astróloga e dançarina Jackie Stallone, como avança o TMZ. Tinha 98 anos.

Jackie faleceu recentemente, de acordo com fontes próximas, mas as circunstâncias exatas da causa da morte ainda não são conhecidas.

Jackie era uma mulher renascentista, como destaca o site, e é mãe de três filhos famosos, o ator Sylvester Stallone, o cantor Frank Stallone e a falecida atriz Toni D'Alto, fruto da relação com Anthony Filiti.

O TMZ recorda que além de ter ajudado no arranque da liga de luta livre feminina 'GLOW' (Gorgeous Ladies of Wrestling), fez também várias aparições na televisão e era uma estrela de reality show, tendo participado em algumas temporadas do 'Celebrity Big Brother', no Reino Unido.

Nos últimos anos manteve-se ativa no Instagram. A última publicação na rede social foi em julho, quando mostrou uma fotografia antiga do filho, Sylvester, com o amigo de quatro patas, Butkus.

