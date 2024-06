A família Obama está de luto. Marian Robinson, mãe de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América, morreu aos 86 anos, de acordo com um comunicado enviado ontem, dia 31 de maio, à imprensa americana

"Como irmã, tia, prima, vizinha e amiga de tantas pessoas, era amada para lá das palavras ditas a inúmeras pessoas cujas vidas melhoraram com a sua presença", refere a nota em causa, assinada pelas famílias Obama e Robinson e citada apela CNN Internacional.

Já nas redes sociais, Michelle Obama lamentou a morte da mãe: "A minha mãe, Marian Robinson, era o meu porto seguro, sempre disponível para tudo o que eu precisava. Foi o apoio constante para toda a nossa família e estamos de coração partido por saber que ela morreu".

Na sequência das reações a esta perda, Barack Obama, antigo presidente dos EUA, também recorreu ao X, antigo Twitter, para escrever: "Houve e haverá apenas uma Marian Robinson. Na nossa tristeza, somos elevados pelo dom extraordinário da sua vida. Passaremos o resto dos nossos dias a tentar seguir o exemplo dela".

Marian Robinson viveu na Casa Branca durante a presidência de Barack Obama. Com o fim do mandato, regressou para Chicago, onde nasceu. Foi casada com Fraser Robinson, com quem teve dois filhos: Michelle e Craig. Ficou viúva em 1991 e assistiu à dura batalha do companheiro contra a esclerose múltipla.

