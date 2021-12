Morreu Ralph Tavares, músico que foi lançado para a fama através do grupo de R&B Tavares - conhecidos pelo sucesso 'Heaven Must Be Missing An Angel'.

A causa da morte ainda não foi revelada, conforme assegura o jornal britânico The Sun.

Ralph nasceu e cresceu em Providence, Rhode Island, antes da família se mudar para New Bedford, Massachusetts.

Foi o quinto de 10 filhos e acabou por formar um grupo musical com os irmãos mais novos.

Em 1984, Ralph decidiu afastar-se do grupo tendo trabalhado muitos anos no tribunal de New Bedford.

