Morreu a atriz Martha Stewart, mais conhecida por 'brilhar' ao lado de Joan Crawford e Humphrey Bogart em 'Daisy Kenyon' e 'In a Lonely Place', respetivamente, como recorda a Fox News.

A atriz morreu no dia 17 de fevereiro, confirmou a filha, Colleen Shelly. Tinha 98 anos.

“A Martha Stewart (original) deixou-nos ontem”, começou por escrever Shelly, referindo ainda que a artista morreu "pacificamente cercada pela família".

Conhecida pelos papéis nos clássicos filmes de Hollywood dos anos 40 e 50, Stewart estreou-se no cinema na comédia musical 'Doll Face', em 1945. No ano seguinte, esteve ao lado de Richard Crane em 'Johnny Comes Flying Home', e de June Haver em 'I Wonder Who's Kissing Her Now'.

Nascida a 7 de outubro de 1922, o seu currículo conta ainda com muitos outros trabalhos, como na comédia 'Are You With It?', onde contracenou com Donald O'Connor, no musical 'Aaron Slick From Punkin Crick', de 1952, e em 'Convicted', com Glenn Ford e Broderick Crawford. O último trabalho no cinema deu-se nos anos 60.

