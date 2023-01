Lisa Loring, atriz que interpretou originalmente Wednesday Addams na primeira adaptação de 'A Família Addams', de 1964, morreu aos 64 anos.

A atriz morreu na sequência de um AVC na noite de sábado, dia 28 de janeiro, informação avançada pela filha à Variety.

"Ela foi em paz com as duas filhas a segurarem as suas mãos", disse.

A autora Laurie Jacobson, amiga de Lisa Loring, lamentou a partida da atriz no Facebook e contou que a mesma já estava ligada às máquinas há três dias. A família, diz, "tomou a decisão difícil" de desligar o suporte de vida no fim de semana.

"Linda, gentil, uma mãe amorosa, o legado de Lisa no mundo do entretenimento é enorme", destacou ainda na mesma publicação.

De recordar que a mais recente adaptação de Wednesday Addams em 'Wednesday', da Netflix, ficou a cargo de Jenna Ortega. A atriz acabou por protagonizar uma dança que se tornou viral.

