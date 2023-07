Andrea Evans, atriz que ganhou fama depois de interpretar a adolescente Tina Lord em 'One Life to Live', morreu este domingo, vítima de cancro. Tinha 66 anos. A notícia foi confirmada à People pelo ex-empresário, Don Carroll.

O atual empresário que acompanhava a atriz, Nick Leicht, também confirmou a notícia à revista. "Trabalhei com a Andrea nos últimos sete anos. Tinha um enorme talento e uma enorme alegria", disse.

Além do papel em 'One Life to Live', também interpretou Patti Weaver em 'The Young and the Restless' e fez de Vivian Price em 'DeVanity'.

No seu currículo juntou muitos outros trabalhos em televisão, tais como a personagem Rebecca Hotchkiss em 'Passions' e Patty Walker em 'The Bay'. Em filmes fez parte de 'A Low Down Dirty Shame', 'Ice Cream Man' e 'Hit List'.

