Morreu Heloísa Miranda, 66 anos, vítima de doença. A notícia foi partilhada nas redes sociais.

A astróloga que se popularizou em programas de televisão ainda na década de 1990, colaborava com o SAPO desde 2008, na área de astrologia, sendo responsável pela série de vídeos “SAPO Zen”.

"Mais uma estrelinha no céu, minha querida Heloísa Miranda que me estendeu a mão, confiou em mim e no meu trabalho. Obrigado por me ajudar a crescer neste mundo da astrologia. Ríamos muito sempre que fazíamos previsões e hoje, o meu coração está triste pois a Heloísa era uma alma jovem, uma mulher de escorpião, com um coração enorme. Que descanse em paz minha amiga Heloísa Miranda, as minhas orações estarão consigo, mas ficará sempre comigo a sua gargalhada contagiante", partilhou o astrólogo Sérgio Brito.

Heloísa Miranda, filha de pai brasileiro e mãe portuguesa, nasceu no Brasil e mudou-se para Portugal em 1986. Para além de apresentadora e astróloga, também era produtora de eventos e espetáculos para empresas.

Licenciada em Direito, Heloísa Miranda confessou em entrevista a Manuel Luís Goucha, em março de 2022, que o primeiro contacto com o mundo esotérico “foi um interesse cultural”, quando ainda vivia no Rio de Janeiro. Aí encontrou “uma linguagem simbólica” sobretudo para “desenvolvimento pessoal. Nunca pensei fazer vida disso”, concluiu.