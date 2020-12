Mónica Jardim é uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa. É frequente vê-la ao domingo ao comando do programa 'Somos Portugal', no entanto, a comunicadora também vai participando em outros projetos.

Esta terça-feira, dia 22, Mónica está de parabéns! Esta completa 45 anos de idade, data que o próprio canal não deixou passar despercebido ao fazer questão de lhe dar os parabéns.

No Fama ao Minuto também quisemos marcar a data ao fazer uma galeria com alguns dos visuais usados por Mónica no pequeno ecrã.

