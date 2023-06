Os rumores do namoro de Monica Bellucci e Tim Burton foram finalmente oficializados. A atriz italiana falou pela primeira vez da relação numa entrevista à revista Elle.

Monica referiu ainda o facto de integrar o elenco do filme 'Beetlejuice 2', que será realizado, precisamente, pelo novo companheiro.

"Estou feliz por ter conhecido este homem, antes de mais nada. É um daqueles encontros que raramente acontecem na vida. Eu conheço o homem, amo-o, e agora vou conhecer o realizador. Outra aventura começa", fez notar a atriz.

De acordo com a imprensa francesa, Monica Bellucci e Tim Burton já se conhecem há 16 anos, embora a paixão apenas tenha acontecido num recente reencontro. As mesmas fontes referem que o namoro terá começado em outubro do ano passado. Ambos têm dois filhos, de anteriores relações.

Leia Também: Carolina Loureiro explica por que mantém namoro em segredo