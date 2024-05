A identidade da 'mulher mistério' mais bem vestida da edição deste ano da Met Gala foi revelada: Trata-se da empresária de moda indiana Mona Patel.

Patel tornou-se no centro das atenções do evento com o seu vestido inspirado em borboletas, que já se tornou 'viral' nas redes sociais, uma peça de Iris Van Herpen de cor nude.

Esta foi a estreia da empresária no evento.

De recordar que a Met Gala, tal como em anos anteriores, decorreu na primeira segunda-feira de maio no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

