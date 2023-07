O príncipe George, futuro rei de Inglaterra, celebra o seu 10.º aniversário este sábado, dia 22 de julho, uma data que a família deverá festejar em privado. No entanto, à semelhança do que acontece noutros anos, espera-se que a Casa Real divulgue uma nova fotografia do filho mais velho dos príncipes de Gales para assinalar este dia especial.

Na galeria reunimos algumas fotografias de momentos marcantes na vida do neto mais velho do rei Carlos III, como o dia em que apareceu pela primeira vez em público, ao colo da mãe, à saída do St Mary's Hospital, ou do primeiro dia de escola.

Veja algumas imagens de momentos importantes na vida do príncipe, desde que era bebé até aos dias de hoje.

