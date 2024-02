O rei Carlos III encontra-se a viver uma das fases mais difíceis da sua vida, no entanto, evidencia a revista Hello!, o soberano tem contado com o apoio incondicional dos filhos de William e Kate Middleton, seus netos.

Assim, o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de oito, e o príncipe Louis, de cinco, têm permitido que o soberano se distraia, algo que o próprio aprecia bastante.

Fontes revelaram à revista Hello! que a energia das crianças tem sido fundamental para levantar a moral do monarca.

"O rei deverá estar a receber muita energia positiva dos mais pequenos", notou o autor Robert Jobson.

"Ele precisa de paz e tranquilidade, mas ficará muito feliz por ver os netos e por passar tempo com eles", sublinhou ainda.

"Ele sempre esteve muito ocupado quando o príncipe William e o príncipe Harry eram pequenos e deixava-os a brincar com os guarda-costas. Mesmo sabendo que continua ocupado desde que se tornou rei, ele tenta vê-los [aos netos] o máximo possível", completa.