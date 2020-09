O programa 'Você Na TV' desta sexta-feira foi marcado pela emoção. Manuel Luís Goucha, que hoje apresentou o novo rosto da estação, Iva Domingues, recebeu em estúdio a história de uma mãe que perdeu o filho aos 17 anos devido a uma doença rara.

Pedro faleceu devido à síndrome de Hunter. A sua história foi lembrava pela voz da mãe e irmã.

Enquanto a mãe Ana Rodrigues recordava o seu menino, algo mágico aconteceu em estúdio e emocionou até Manuel Luís Goucha - homem resistente a mostrar as suas emoções. Uma borboleta voou no estúdio.

Incrédulo com o que estava a acontecer, mas certo de que se trataria da presença de Pedro, Manuel Luís Goucha lembrou que este é um momento único que apenas se repetiu num programa seu há alguns anos. O apresentador ainda não estava na TVI quando, num momento especial, uma borboleta lhe entrou no estúdio em direto.

E como esta foi uma história que marcou o rosto das manhãs, este fez questão de a lembrar mais tarde na sua conta oficial de Instagram.

"Rostos de uma manhã: Ana(s) Rodrigues, mãe e filha. Celebrámos uma vida com um fim precocemente anunciado. Um filho e irmão amado e muito especial. Faleceu aos 17 anos tendo a síndrome de Hunter. E eu que não sou dessas coisas não deixei de me emocionar quando uma borboleta voou no estúdio, no momento em que recordávamos o Pedro. Muito obrigado", escreveu.

