Scott Disick está a desfrutar de bons momentos com os filhos e decidiu partilhar tudo com os fãs.

Esta quarta-feira, o 'ex' de Kourtney Kardashian publicou algumas fotografias nas stories da sua página de Instagram, com destaque para uma imagem em que se pode ver o filho mais velho, Mason, de 13 anos. Um momento raro, pois são poucas as vezes que o menino aparece nas redes sociais dos pais.

De recordar que além de Mason, o ex-casal Scott e Kourtney são também pais de Reign, de oito anos, e Penelope, de 10, que também estão presentes nas imagens que pode ver na galeria.

