Kate Beckinsale foi uma das celebridades que na passada semana marcou presença na gala dos Critics' Choice Awards e pelas redes sociais partilhou um divertido momento que antecedeu a cerimónia.

As imagens mostram a atriz, de 46 anos, a ser produzida para o grande evento: Enquanto um profissional tratava do penteado, outro dedicava-se a maquilhar as pernas da artista. Enquanto isso, Kate acarinhava o seu gato, que se encontrava ao colo.

Um momento digno de uma diva que pode conferir no vídeo da galeria.

