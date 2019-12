Iskra Lawrence decidiu assinalar a reta final da primeira gravidez com uma sessão fotográfica na qual exibe a barriguinha apenas de cuecas. Os resultados foram partilhados nas redes sociais da modelo plus size e deixaram os fãs encantados.

"Hoje fui recordada de como é importante valorizar as pessoas especiais e os momentos simbólicos que se partilha na vida. Cada um dos seres humanos neste planeta, incluindo tu, estão destinados em estar aqui. Então brilha, ocupa o teu espaço e valoriza a tua existência", escreveu na legenda da publicação.

Vale recordar que Iskra anunciou estar grávida em novembro. O bebé é fruto da relação com Philip Payne, com quem assumiu o namoro no início do ano.

