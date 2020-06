Esta quarta-feira, dia 3, é dia de festa em casa de Lúcia Garcia: A modelo completou 40 primaveras e a data foi celebrada em festa.

Como mostrou nas redes, passou o dia no campo e soprou as velas com a paisagem verdejante como pano de fundo. Teve até direito à companhia de uma galinha.

"Aos 40 solto a franga (privet joke). O começo dos 40", escreveu na legenda das imagens.

Veja como foram as celebrações abaixo.

Leia Também: As imagens da festa de aniversário de Pimpinha Jardim