Jo Wood confirmou esta sexta-feira, dia 27, as notícias que davam conta de que o seu irmão, Paul Karslake, teria morrido no início desta semana (segunda-feira) vítima de Covid-19.

"Foi a Covid-19 que tirou a vida do meu irmão na segunda-feira", lamentou a modelo no Twitter, onde aproveitou para deixar clara a sua indignação perante as mortes que este vírus está a provocar em todo o mundo.

Recorde-se que Paul Karslake, de 61 anos, tinha sido levado poucos dias antes da sua morte para o hospital. A família relata que o avançar da doença ocorreu de uma forma "incrivelmente repentina".

