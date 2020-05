Depois de ter sido diagnosticada com Síndrome dos Ovários Poliquístico há dois anos, após não ter tido a menstruação durante sete anos, Romee Strijd revela que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Laurens van Leeuwen. Uma notícia que fez questão de partilhar na sua página de Instagram.

"É o meu maior sonho", afirmou a modelo da Victoria's Secret. "Estava com tanto medo que nunca conseguisse, porque me disseram que seria mais difícil conseguir ter um bebé de forma natural", acrescentou.

De seguida, Romee explicou que quando recebeu o diagnóstico da síndrome "começou a pesquisar" sobre a mesma e chegou à conclusão que o seu caso não era o "típico".

"O meu corpo estava constantemente sob stress. Nunca me senti mentalmente super stressada, por isso era difícil perceber isso, mas a minha vida consistia em estar sempre viajar, treinar todos os dias, a alimentação (restringia alguns alimentos)... Acho que coloquei o meu corpo sob muita pressão e, honestamente, os corpos são todos diferentes, mas acho que o meu peso não era o mais adequado para o meu corpo conseguir funcionar corretamente e não conseguia lidar com as constantes viagens", continuou.

Ao tentar entender qual seria a forma "natural de curar" a Síndrome dos Ovários Poliquístico, conta a modelo, percebeu que esse processo passaria por "fazer um treino com menos intensidade, não restringir alimentos, fazer pausas quando necessário".

Hoje, Romee Strijd não podia estar mais radiante com a boa-nova. "Estou tão feliz e grata por dizer que voltei a menstruar em novembro do ano passado e que somos uma família de três", destacou.

