A família de Miranda Kerr vai aumentar novamente.

A modelo está grávida do quarto filho, um anúncio feito esta sexta-feira, dia 1 de setembro, no Snapchat, onde partilhou duas fotografias suas posando num jardim, vestindo calças de ganga e um top branco rendado com um folho.

"Muito entusiasmada por anunciar o bebé número quatro", escreveu numa das fotografias, revelando na imagem seguinte qual o sexo do bebé. "E é um rapaz".

© Snapchat/ Miranda Kerr

© Snapchat/ Miranda Kerr

De recordar que a modelo, de 40 anos, já é mãe de três rapazes, Hart, de cinco anos e Myles, de quatro - que tal como o bebé que irá nascer são frutos do seu atual casamento com Evan Spiegel - e Flynn, de 12 anos, que nasceu do seu anterior casamento com Orlando Bloom.

