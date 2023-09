Miranda Kerr está grávida pela quarta vez. A modelo australiana deu a novidade na passada semana, através das redes sociais.

Este será o terceiro filho em comum com o co-fundador do Snapchat, Evan Spiegel, com quem casou em 2017. Os dois já são pais de Hart, que nasceu em maio de 2018, e de Myles, que veio ao mundo em outubro de 2019.

Miranda é também mãe de Flynn, de 12 anos, que nasceu do anterior relacionamento com o ator Orlando Bloom.



© Snapchat - Miranda Kerr



© Snapchat - Miranda Kerr

"Tão entusiasmada por anunciar o bebé número quatro. E é um rapaz", revelou Kerr, de 40 anos.

Leia Também: Os planos para o futuro de Céline Dion. "É preciso ter esperança"