Parece que as polémicas à volta do príncipe Harry e de Meghan Markle ainda estão longe de terminar. Segundo o jornal Daily Mirror, uma das questões que está agora a dar que falar prende-se com o valor que os duques de Sussex vão gastar em segurança por ano e sobre quem vai cobrir estes mesmos gastos.

Ao todo, consta, estimam-se que serão cerca de 20 milhões de libras por ano, aproximadamente, 24 milhões de euros.

Especialistas da realeza defendem que este novo modo de vida escolhido pelos duques de Sussex - estando agora afastados da realeza - dificulta ainda mais o trabalho da sua equipa de segurança.

Porquê? Porque agora têm mais liberdade para viajar.

O filho bebé de ambos, o pequeno Archie, de nove meses, revela-se como mais um motivo de preocupação acrescido.

