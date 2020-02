No passado fim de semana, Harry e Meghan Markle atualizaram o seu website com algumas novidades relacionadas com o seu afastamento da família real britânica.

Entretanto, algumas fontes de dentro do palácio já tiveram a oportunidade de reagir às mais recentes notícias, dando conta do seu desejo em que a polémica à volta do assunto termine o quanto antes.

"Vamos esperar que eles sintam que conseguiram o que precisavam para saírem do sistema", disse um informante ao jornal Daily Mail. Por seu turno, outra fonte deu conta que o casal "perdeu a noção das coisas".

"A decisão de fazer isto foi delas e a família está claramente a fazer tudo o que pode para facilitar. Mas inevitavelmente requer um grande sacrifício dos dois lados e os Sussex precisam de ser mais generosos quanto a isto", concluiu.

