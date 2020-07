Miley Cyrus e o namorado, Cody Simpson, surpreenderam os fãs, no último domingo, com um novo vídeo partilhado no TikTok.

O casal aparece muito divertido a dançar um tema de sucesso dos anos 90, 'Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)', da C + C Music Factory e Freedom Williams.

Com o calor, a cantor e atriz dançou em biquíni enquanto o namorado aparece em tronco nu. Um momento que animou os fãs e que pode ver na galeria.

