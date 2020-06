Mila Ferreira e Adelaide Ferreira estão de luto. Maria José Mengas Faria, a mãe das cantoras, que vivia num lar de idosos no Ribatejo, morreu. Tinha 87 anos. O funeral realiza-se, amanhã, em Minde, no concelho de Alcanena, "como era seu desejo", informou a antiga apresentadora nas redes sociais. "Foi uma grande mulher", elogiou, em declarações exclusivas ao Modern Life/SAPO Lifestyle, Mila Ferreira, que tinha uma relação muito próxima da progenitora, que visitava regularmente antes do surto viral.

No dia 6 de abril, data de aniversário de Maria José Mengas Faria, a artista não a pôde visitar por causa das restrições impostas para travar a pandemia de COVID-19 que obrigou famílias a permanecerem afastadas e lamentou a impossibilidade de a abraçar nas redes sociais. "O amor tem destas provações, mas acredito que, quando é assim tão forte, consegue transpor a matéria e ser uma energia imensa que abraça espiritualmente quem nós amamos", escreveu a intérprete de "Rosas bravas" e "Vives na minha alma".