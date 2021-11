Os filhos de Zara Tindall e Eugenie, Lucas, de oito meses, e August, de nove meses, respetivamente, foram batizados no domingo, na Capela Real de Todos os Santos, em Windsor, Inglaterra. Um dia especial que foi recordado por Mike Tindall.

No podcast 'The Good, The Bad and the Rugby', esta quarta-feira, o marido de Zara Tindall decidiu partilhar alguns detalhes sobre o batizado do filho, tendo afirmado que "foi um dia adorável".

Mike Tindall referiu ainda que o filho gostou de ter a água benta a cair na sua cabeça. "Levei-o a nadar de manhã, por isso acho que o deixei bem preparado para isso", acrescentou.

No dia anterior ao batizado, no sábado, Mike foi convidado para um jantar de comemoração dos 150 anos do England Rugby no Twickenham Stadium, em Londres. Um evento que fez questão de estar presente, onde bebeu "algumas cervejas". "E tivemos depois o batismo no domingo. Então, foi lindo", disse.

De acordo com o The Sun, ao lado da rainha, a mãe de Zara, a princesa Anne, também marcou presença no batizado, no domingo, assim como os pais de Eugenie, o príncipe Andrew e Sarah Ferguson.

