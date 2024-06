Mike e Zara Tindall não passaram despercebidos num evento em que marcaram presença esta quinta-feira, 13 de junho, em Londres, Inglaterra.

A filha da princesa Ana e o marido assistiram à exibição especial do filme 'Federer: Twelve Final Days.

Para a ocasião, Zara, de 43 anos, elegeu um vestido midi, com mangas em forma de balão e aplicações em dourado.

A sobrinha do rei Carlos III completou o look com stilettos pretos e clutch dourada.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Príncipe William vai à Alemanha para ver seleção inglesa a jogar