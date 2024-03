Mickaela Lupu vive dias felizes.

A atriz, de 28 anos, foi mãe pela primeira vez, de um menino. Na sua conta no Instagram, partilhou as primeiras fotografias do bebé e falou sobre a experiência do parto.

"Bem-vindo, Duarte O meu bebé nasceu na tranquilidade e conforto de casa, no seu tempo e ritmo, com uma equipa e companheiro maravilhosos. Um dia o mundo será um lugar em que todas as mães e bebés poderão ter a sorte que eu tive, de ter um parto respeitado, seguro e empoderador, seja onde for! Talvez um dia partilhe mais sobre esta bonita aventura", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

