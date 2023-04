Miguel Vicente saiu da última edição do 'Big Brother' com um elevado nível de popularidade, embora o fim da relação com Bárbara Parada e o desentendimento em direto com Cláudio Ramos tenham contribuído para a mudança de opinião de alguns fãs.

O vencedor do reality show da TVI tem sido acusado de ter atitudes de "vedeta", críticas que foram ainda mais fortes depois da sua última participação num programa de televisão. Miguel decidiu então recorrer ao Instagram este domingo, dia 16 de abril, para esclarecer tudo.

"Nos últimos dias, tenho sido alvo de algumas críticas, nomeadamente de perda de humildade, deslumbramento, tiques de vedetismo etc. Acusações essas, devido aos dois termos (Figura pública e Estatuto social por mim proferidos em conversa televisiva", começou por explicar Miguel.

"Ciente de que o meu discurso foi claramente entendido pela maioria dos espectadores, no entanto para algumas pessoas de má fé, aqui fica a explicação: Sou o Miguel de sempre com a mesma essência, não me considero de todo famoso ou célebre, sendo que estou absolutamente consciente da minha irrelevância para a sociedade! Na conversa televisiva, abordei apenas o que já é do conhecimento geral. Após participação em programas mediáticos como foi o meu caso, perde-se o anonimato e passa-se a ser conhecido pelo público (telespectadores)!, disse, logo de seguida.

Por fim, Miguel pede "mais amor" e "menos ódio", agradecendo ainda a todos aqueles que o acompanham e apoiam.



© Instagram/MIiguel Vicente



© Instagram/MIiguel Vicente

