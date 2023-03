A ex-namorada do vencedor do 'Big Brother' falou sobre as imagens que estão a circular.

Começaram a circular na Internet imagens de uma noite numa discoteca onde nas mesmas surgiam Miguel Vicente e Mafalda Diamond, dois ex-concorrentes do 'Big Brother'. Durante a participação de ambos no reality show da TVI, os dois chegaram a ser associados e especulou-se sobre a existência de um eventual romance, embora mais tarde Mafalda tenha sido eliminada do jogo e Miguel tenha acabado por se apaixonar por Bárbara Parada. Foi precisamente a jovem nortenha que, enquanto respondia a questões deixadas pelos seguidores nas redes sociais, foi confrontada com o alegado encontro de Miguel e Mafalda nesta discoteca. Sem pudores, Bárbara decidiu reagir à situação. "Que informação dramática, super interessante! Não sei como é que era suposto eu reagir, mas eu rio-me. Não tenho nada a ver com isso, mas pronto, vou responder porque isto está cheio disso. Agora pensem... Não quero saber, não estou no quinto ano", fez notar Bárbara Parada. Veja na galeria a partilha em causa. Leia Também: Separada de Miguel Vicente, Bárbara Parada revela que vai viajar