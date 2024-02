Após Bruno Savate ter sido salvo das nomeações esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, deixando assim de estar em risco de sair na gala do próximo domingo, Miguel Vicente comunicou, em lágrimas, a sua decisão de desistir do programa.

O participante celebra o seu 30.º aniversário esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, mas não iniciou a data da melhor maneira.

"Em primeiro lugar, quero dizer que não me sinto derrotado. Sei que ainda há muita água a correr pela ribeira. Nunca desisti de nada na minha vida, mas quero anunciar que me vou hoje embora. A minha saúde está acima de tudo", afirmou o agora ex-participante do 'Big Brother - Desafio Final'".

A decisão foi tomada durante esta madruga, no 'Extra'.