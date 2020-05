Miguel Gameiro tem vindo a mostrar o seus dotes de culinária no Instagram, mas no mês passado decidiu lançar-se no YouTube, onde criou uma conta, 'Miguel Gameiro na Cozinha'. O primeiro vídeo foi publicado no dia 7 de abril.

Além da música, o artista é também apaixonado pela cozinha e aproveitou este momento em que muitas famílias espalhadas pelo mundo estão em quarentena para partilhar "algumas das suas receitas favoritas" e "dicas".

Veja o primeiro vídeo, intitulado 'O Pão que não se amassa', na publicação abaixo:

