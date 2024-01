Miguel Cristovinho relatou na sua página de Instagram conversas que tem tido com o filho, o pequeno Mateus, sobre os seus amores.

"Há uns tempos o puto veio da escola com a conversa que tinha duas namoradas e ontem eu quis saber como estava essa situação aos dias de hoje, ao que ele me responde que neste momento a Beni terminou com ele e que portanto agora só está com a Nitz", começou por contar o cantor.

"'Então e porque é que decidiste ficar com a Nitz, o que é que gostas nela? Diz-me três coisas que mais gostas nela'", disse o artista ao filho.

"Ele fica muito pensativo a olhar para mim e finalmente diz-me: 'Sabes pai… ela é mesmo bueda radical'. Acho que estão bem um para o outro por agora", partilhou, por fim, o papá.

À partilha, Miguel Cristovinho juntou algumas fotografias do filho onde se destaca o seu lado mais radical.

De recordar que o menino é fruto da relação terminada de Mia Rose com Miguel Cristovinho.

