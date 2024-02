Miguel Cristovinho esteve ausente do programa 'Dança com as Estrelas' deste sábado, 3 de fevereiro, no qual é concorrente. Através de um comunicado partilhado na sua página de Instagram, o músico dos D.A.M.A revelou que esteve a dar um concerto da banda em Vilar Formoso, o que motivou a sua ausência.

"Quando surgiu o convite para participar no programa, a nossa equipa informou a produção acerca das minhas indisponibilidades profissionais, que se previam não ter qualquer impacto até à data prevista da final, na medida em que inicialmente o programa estava escalado para os domingos e eu estava totalmente disponível nos mesmos", explica.

"Já depois de ter aceite e dado a minha confirmação a grelha televisiva sofreu alterações e o 'Dança' passou para os sábados, coincidindo assim com compromissos profissionais inalteráveis e previamente comunicados da nossa parte, como é o caso do concerto de hoje", continua.

"Quero deixar aqui claro o meu agradecimento à TVI e à Plural que foram incansáveis ao longo destas semanas, por ainda assim terem procurado soluções e encontrado permissão para evitar a minha desistência, junto da BBC (produtora internacional do formato). Agradeço também aos meus colegas companheiros terem compreendido e aceitado as opções alternativas apresentadas", acrescenta.

"Estou a valorizar muito esta experiência, tudo o que estou a aprender e as pessoas boas que estou a conhecer. Custar-me-ia muito abandonar este barco a meio por questões de agenda e não pela vontade do público. Hoje estarei a torcer pelo sucesso de todos e para a semana lá estarei convosco", completa.

