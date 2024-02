Sábado é dia de 'Em Família', programa apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua na TVI. Antes do formato começar, a apresentadora fez questão de mostrar a desarrumação do seu camarim que divide com Cristina Ferreira.

"Camarim partilhado com a Cristina Ferreira virado do avesso! Sorry boss! [Desculpa, chefe]. Foi o Rúben Rua", lê-se na imagem partilhada por Maria nas stories da sua página de Instagram.

Note-se que, recentemente, Maria teve a oportunidade de conhecer o bebé Vicente, filho de Maria Botelho Moniz, que também já regressou ao pequeno ecrã.



© Instagram - Cristina Ferreira

