Miguel Cristovinho respondeu a uma série de perguntas colocadas pelos seus seguidores do Instagram recentemente e uma delas referia-se à sua separação de Mia Rose. Neste caso, e após ser questionado sobre o assunto, o membro dos D.A.M.A falou da adaptação do filho que tem em comum com Mia, o pequeno Mateus, a esta nova realidade.

"Temos procurado criar ambientes e hábitos semelhantes para que a nova rotina dele seja o menos disruptiva possível. Enquanto pai, acho que a melhor coisa que podemos dar a uma criança para ela ultrapassar o que quer que seja é atenção e amor. Felizmente isso ele tem com fartura", assegurou.

Importa recordar que os dois artistas deram o nó em 2017 e anunciaram a separação em julho deste ano.

© Instagram/Miguel Cristovinho

