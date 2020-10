Foi através das suas redes sociais que Miguel Coimbra, da banda D.A.M.A, informou os seguidores de que está infetado com a Covid-19. O músico fez o teste depois de ter apresentado sintomas que foram piorando ao longo dos dias.

"Olá, pessoal. Na passada terça-feira tive sintomas, aparentemente de renite alérgica/asma, que costumo ter nesta altura do ano. Entretanto esses sintomas pioraram e decidi fazer o teste à Covid-19, que deu positivo. Tomei as devidas precauções e avisei de imediato as autoridades de saúde e as pessoas com quem estive em contacto. Eu e os meus colegas da banda estamos neste momento de quarentena nas nossas respetivas casas. Malta, isto é à séria. Não desvalorizem. Protejam-se e protejam os vossos. Beijos e abraços a todos", informa.

Na sequência do teste positivo de Miguel Coimbra, os restantes elementos dos D.A.M.A, Miguel Cristovinho e Kasha, encontram-se agora em isolamento.

Importa lembrar que a banda apresentou esta segunda-feira ao público o novo disco, 'Sozinhos à Chuva'. Deste disco fazem parte outros artistas, como é o caso de Carolina Deslandes, Bárbara Bandeira, Nelson Freitas, entre outros.

