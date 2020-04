Miguel Amorim está prestes a tornar-se no mais jovem ator português a participar num projeto Netflix. Após terminar a rodagem do novo filme do realizador Gonçalo Galvão Teles - 'Nunca Nada Aconteceu' -, Miguel integrou o elenco da série 'The One'.

O jovem ator junta-se assim a Albano Jerónimo, que também faz parte deste projeto da Netflix.

A série 'The One' é uma adaptação do best seller de John Marrs, foi produzida pela produtora Urban Myth Films e terá estreia global na Netflix.

