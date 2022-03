Mickael Carreira não podia estar mais feliz com o balanço dos últimos dias que passou em Paris junto da companheira, Laura Figueiredo, e da filha de ambos, Beatriz.

"Foram dias fantásticos junto dos que mais amo. A Bea conheceu finalmente o país onde eu nasci e foi uma viagem muito especial. Ver o brilho no olhar da minha filha ao ver a Torre Eiffel, a Disney e toda a magia envolvida... não há palavras. Agradeço à vida por todos esses momentos que são únicos e me dão ainda mais forças", escreveu esta quarta-feira na sua página de Instagram.

Vale lembrar que a família viajou para França no último fim de semana e foi na cidade do amor que celebrou o Dia do Pai e o 5.º aniversário da pequena Beatriz.

