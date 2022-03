Mickael Carreira não deixou passar em branco o Dia da Mulher, que se celebra esta terça-feira, e fez uso das redes sociais para assinalar a data com uma homenagem às mulheres da sua vida.

"As mulheres da minha vida. Dominam em casa e na verdade em todo o lado (praia incluída)! Não seria nada sem elas. Feliz Dia da Mulher", escreveu.

A mensagem do cantor aparece na legenda de uma sequência de imagens em que aparece com a cara metade, Laura Figueiredo, com a filha, Beatriz, e com a mãe, Fernanda.

