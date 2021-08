Em casa da família Obama celebra-se um a data muito especial. Barack completa 60 anos esta quarta-feira, 4 de agosto, data que foi destacada nas redes sociais pela mulher, Michelle Obama.

"De todas as suas realizações, sei que ser um pai presente e amoroso para as nossas meninas supera todas elas. Obrigado por nunca deixares que o peso do mundo atrapalhe o facto de seres um marido e pai maravilhoso. Feliz 60.º aniversário, Barack Obama", escreveu a ex-primeira-dama dos EUA na legenda de uma fotografia da família.

De recordar que o casal tem duas filhas em comum, Sasha, de 20 anos, e Malia, de 23.

Leia Também: Dolores Aveiro celebra aniversário do neto. "A avó ama-te muito"